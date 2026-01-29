

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato l’ulteriore stanziamento di euro 11.135.000 per la realizzazione degli interventi relativi allo stato d’emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 19 al 20 ottobre 2024 nel territorio dell’isola di Stromboli del Comune di Lipari in provincia di Messina.

