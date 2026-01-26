

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - “Il Mezzogiorno doveva essere il cuore del Pnrr. Questo governo lo ha trasformato in una periferia amministrativa. Il Pnrr nasceva con un principio chiaro: ridurre i divari territoriali. Oggi invece assistiamo a ritardi clamorosi, a progetti bloccati, a Comuni lasciati soli, soprattutto al Sud, senza assistenza tecnica e senza una regia nazionale degna di questo nome. E senza Pnrr il Paese, tutto, sarebbe in recessione.Il 40% delle risorse per il Sud è stato il minimo che abbiamo strappato, avremmo voluto almeno il 50%". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia a Sky Tg24 Economia.

"Il Sud vive di diversità territoriali evidenti, con situazioni che trainano, come Puglia e Campania, e realtà allo sbando come Calabria e Sicilia, dove quello che sta accadendo a Niscemi rappresenta il simbolo della catastrofica realizzata dal governo in materia di prevenzione e di politiche per il territorio. Il fondo di coesione e sviluppo è stato spesso utilizzato come bancomat dal governo per le emergenze".

"La cosiddetta Zes unica, che doveva semplificare e attrarre investimenti, è diventata un contenitore vuoto: accentramento delle decisioni, confusione normativa, nessuna vera strategia industriale. Su un territorio che ha peculiarità diverse: le aree industriali di Napoli o Bari non hanno le stesse esigenze delle tante aree interne che compongono il nostro Sud. Il risultato è paradossale: meno autonomia ai territori, meno investimenti reali, più propaganda. Questo governo ha scelto di usare il Sud come slogan, non come priorità economica. E il Mezzogiorno, ancora una volta, paga il prezzo più alto”.

