

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “Oggi il ministro Salvini rispondendo ad una nostra interrogazione ha ribadito che le risorse destinate al Ponte sullo stretto non saranno stornate per rispondere all’emergenza maltempo in Sicilia. Solo domani, dopo più di una settimana, il ministro delle Infrastrutture si recherà sull’isola. Noi ribadiamo la nostra richiesta: le risorse dei Fondi di sviluppo e coesione che sono state sottratte alla regione Sicilia per la realizzazione ‘ipotetica’ del Ponte sullo Stretto vanno restituite al territorio. Diciamo al governo di dire basta alla inutile propaganda: sul territorio siciliano esistono pezzi di ferrovia sospesi nel vuoto ed è urgente e vitale ripristinare la viabilità. Niscemi sta crollando e non è più possibile giocare con la propaganda del Ponte. Quel territorio ha bisogno di miliardi e non delle briciole previste dal governo”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia dopo il question time del ministro Salvini in aula a Palazzo Madama.

