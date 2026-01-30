

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Commissariare la Sicilia per 10 anni? I siciliani sono migliori di chi li governa. Basta semplicemente costruire un'alternativa marcata e radicale rispetto a chi oggi sta governando la nostra terra per restituire dignità e sviluppo a un regione che ha più siti Unesco del mondo e che il centrodestra sta riducendo alle macerie". Antony Barbagallo, deputato e segretario regionale del Pd siciliano, risponde così sulla proposta di Carlo Calenda di commissariare la regione per 10 anni.

Secondo il deputato dem quello che occorre subito sono "soluzioni concrete. In questo momento i siciliani chiedono soluzioni e il Pd ne ha proposte due, molto semplici e chiare. La prima è il blocco delle scadenze fiscali e il differimento delle scadenze al 2027. C'è l'emendamento Barbagallo-Schlein pronto, la destra la vota o no? E poi l'altro filone riguarda il ripristino delle infrastrutture danneggiate dal maltempo e qui proponiamo di utilizzare l'annualità del 2026 del Ponte sullo Stretto che è pari quasi a un miliardo. Un progetto che non esiste, i lavori non partono. Sono due proposte concrete mentre trovo insopportabile che il governo butti fumo negli occhi invece di occuparsi dei veri problemi".

