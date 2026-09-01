

Roma, 1 set. (Adnkronos) - La Roma di Gian Piero Gasperini trova due vittorie nelle prime due giornate di campionato, grazie a due poker calati e otto gol fatti e zero subiti, con i 4-0 a Fiorentina e Lecce. Protagonista indiscusso di questo avvio di stagione, a tinte giallorosse, è l'olandese Donyell Malen, autore di cinque reti in due gare e appena 135 minuti giocati, grazie alla tripletta all'Olimpico contro i Viola di Grosso e la doppietta al Via del Mare contro i giallorossi di Di Francesco, a cui vanno aggiunte le reti di Pisilli, Soulè e del nuovo arrivato Rodrigo Mora. Malen aggiunge questi gol al suo bottino personale, dopo i 14 gol in 18 presenze dello scorso anno. Nell'era dei 3 punti a vittoria, solo due giocatori hanno realizzato 5 gol nelle prime 2 giornate di un campionato, si tratta di Gabriel Batistuta nel 1997-98 e ora Donyell Malen. L'attaccante giallorosso sta dominando la Serie A, dal suo arrivo nella capitale, con 19 gol totali in 20 presenze. Tra l'altro nella storia del massimo campionato italiano, come riporta Opta, solo due leggende del calcio mondiale erano riuscite a segnare più gol di Bobby Malen nelle loro 20 presenze iniziali in Serie A: si tratta di Gunnar Nordahl (20 gol con il Milan nel 1949) e José Altafini (20 reti sempre in rossonero nel 1958-59).

Ma se ci si limita alle due prime giornate di campionato meglio dell'olandese era riuscito a fare soltanto un altro romanista, l'argentino Pedro Manfredini, nella Serie A 1960-61 con l'oriundo che mise a segno sei reti, siglando due triplette, rispettivamente contro il Bari (3-0) e l'Udinese (6-1). Tra l'altro era da quasi 30 anni che un giocatore non riusciva a realizzare 5 gol nelle prime due giornate di un campionato. L'ultimo a festeggiare questa impresa è stato sempre Gabriel Omar Batistuta con la Fiorentina nel 1997-98 con la tripletta all'esordio contro l'Udinese e la doppietta contro il Bari.

Con questo ruolino di marcia Malen potrebbe puntare al record di 36 gol in una stagione di Serie A, attualmente condiviso da Gonzalo Higuaín (Napoli 2015-16) e Ciro Immobile (Lazio 2019-20) e proprio a Higuain è stato accostato Malen anche dal tecnico Gasperini per la tecnica e la capacità di andare in gol, anche se con una fisicità diversa. Ad ogni modo Malen può puntare a diventare l'ottavo giocatore della Roma capace di laurearsi capocannoniere in un'edizione del massimo campionato italiano, dopo Volk, Manfredini, tre volte Pruzzo, Totti nel 2006-2007 con 26 reti e l'ultimo Edin Dzeko, con 29 gol nel 2016-17.

Malen che ha ricominciato persino meglio di come aveva terminato la scorsa stagione per i bookmaker è il favorito come prossimo capocannoniere ed ha staccato nettamente il detentore del trono Lautaro Martinez, ancora all'asciutto dopo 180', mentre sul terzo gradino del podio c'è l'attaccante del Milan Gonçalo Ramos, l'acquisto più caro del calciomercato estivo in Serie A e a segno nella prima a San Siro contro il Venezia.

L'attaccante olandese della Roma sta già stregando i suoi tifosi e dopo la tripletta segnata contro la Fiorentina, ha anche incontrato un suo sosia, un ragazzo romano e romanista di Tor Marancia, scherzando sui social sulla grandissima somiglianza e definendolo "Fratello gemello". Il bomber ha anche raccontato alcuni dei suoi segreti a “Men’s Health”, in un’intervista in cui emerge il racconto di un ragazzo soprannominato 'Boeroe', ovvero “il contadino”, nello spogliatoio Orange per quel senso di fatica e sacrificio che non ha mai abbandonato, con la sua scelta di eliminare il glutine per sentirsi più reattivo, fino all’uso di tecnologie per il recupero muscolare a casa.



