(Adnkronos) - Bari, 11/11/2024. Anche per il 2025, Maldarizzi Automotive si distingue come una delle aziende più apprezzate in Italia per la qualità del suo ambiente di lavoro. Il dealer del Sud Italia, già premiato lo scorso anno, è stato nuovamente inserito nella classifica “Italy’s Best Employer 2025”, una delle più prestigiose indagini sul mondo del lavoro.

I risultati, pubblicati su Corriere.it e frutto di un’analisi condotta da Statista, piattaforma leader nella raccolta di dati economici, premiano le aziende che si distinguono per l’impegno nella creazione di un ambiente di lavoro positivo, l’innovazione, la collaborazione e una leadership inclusiva. La classifica considera le 450 migliori aziende italiane con oltre 250 dipendenti, e Maldarizzi Automotive si conferma tra i leader nel settore Automotive, Aeronautico e Difesa, con un punteggio di 8,05. L’azienda si distingue anche per essere l’unico dealer italiano nella classifica, superando persino multinazionali.

“Maldarizzi Automotive racconta una storia – lunga 45 anni ormai – di valore, crescita e innovazione”, ha dichiarato il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi. “Siamo orgogliosi di essere un esempio di lavoro ed economia positiva che arriva dal Sud Italia, ma con una portata che abbraccia l’intero Paese. Questo traguardo è il frutto di un impegno quotidiano che vede ciascun membro della squadra come parte fondamentale di questa storia di successo.”

Il riconoscimento conferma ancora una volta il contributo significativo che l’azienda sta dando al rafforzamento del Sud Italia, un territorio in continua crescita e sempre più protagonista nel panorama nazionale.

