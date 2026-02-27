

Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) - Un aspetto "essenziale legato all'ipoparatiroidismo è quello psicologico e psichiatrico. L'impatto di questa malattia è infatti qualcosa che né noi né il paziente possiamo conoscere bene", ma che riguardano l'alterazione "dell'umore. Ciò naturalmente può impattare tanto nella vita di tutti i giorni: le relazioni interpersonali, la quotidianità sul posto di lavoro, a volte anche l'identità. Per questo è necessario conoscere bene il fenomeno per poter intraprendere il giusto percorso di cura e gestire meglio la patologia anche da questo punto di vista". Lo ha detto Antonio Stefano Salcuni, dirigente medico di Endocrinologia all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in occasione della presentazione, oggi a Torino, del libro 'Voci dall'invisibile. Racconti che aprono sguardi', nell'ambito del progetto 'Raccontare l'invisibile' della Scuola Holden con il contributo non condizionante di Ascendis.

"L'ipoparatiroidismo è una malattia cronica rara, caratterizzata da una ridotta secrezione di un ormone, il paratormone - spiega l'esperto - Questa alterazione comporta bassi livelli di calcio (ipocalcemia) e alti livelli di fosforo (iperfosfatemia) nel sangue. Tutto questo comporta complicanze che sono definite acute o croniche a seconda di come si sviluppano. Le complicanze croniche" possono contemplare "un'alterazione di quello che è l'aspetto neurologico e altre che riguardano l'ambito cardiologico, su parametri particolari a livello dell'elettrocardiogramma e che comportano poi delle conseguenze importanti sulla salute".

