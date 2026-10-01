

Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - "È importante informare l'intera cittadinanza e dare gli strumenti per ascoltare e riconoscere i sintomi che il corpo manda: questo significa anche accorciare i tempi per la diagnosi e avere soprattutto una terapia precoce ed efficace". Ad affermarlo Antonella Celano, presidente di Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), presentando la campagna di sensibilizzazione sulla malattia IgG4-correlata promossa da Amgen insieme ad Anmar e a Apmarr con il patrocinio di Fir e Sir, partita questo pomeriggio con un'esibizione di body-painting alle Colonne di San Lorenzo di Milano.

"Il viaggio che affrontano le persone per arrivare alla diagnosi di una patologia rara come la malattia IgG4-correlata è un percorso molto complesso", ha aggiunto Celano, "perché la patologia è complessa e ha bisogno di una multidisciplinarietà, per cui la persona non vedrà solo un medico, ma tutti quelli interessati ai sintomi che sente". Di qui il ruolo delle associazioni che si occupano di tutela del diritto alla salute, le quali "possono facilitare il riconoscimento dei sintomi con le campagne informative", ha sottolineato Celano, "e possono anche fornire un sostegno psicologico per consentire di affrontare al meglio le difficoltà che arriveranno".

