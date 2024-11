PHOTO





Roma, 21 nov. (Adnkronos Salute) - "Il Governo è qui per dire grazie ad Aisla e a tutto quello che sta facendo. Le persone con Sla sono una priorità del nostro esecutivo. Per questo motivo, abbiamo istituito un gruppo di lavoro che comprende rappresentanti delle istituzioni e del Terzo Settore. Paolo Annunziato" ex Direttore del Cnr e uomo di scienza "diceva che la cura c'è, basta trovarla e, per trovarla, istituzioni, Terzo Settore, mondo delle professioni e della ricerca, tutti insieme dobbiamo dare quelle risposte che ancora mancano. E noi la consideriamo una priorità". Lo ha detto Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e alle Politiche sociali, partecipando questa sera dell’evento streaming della campagna 'La promessa per la ricerca', promossa da Aisla - Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, diffusa via social.

"Il nostro obiettivo principale è mettere al centro la persona e garantire una risposta adeguata della Pubblica amministrazione ai bisogni assistenziali, soprattutto quando sono complessi. Per questo motivo, abbiamo chiesto a persone come l'avvocato Paola Rizzitano di offrire il loro contributo professionale e la loro esperienza e conoscenza delle disabilità all'interno di questo gruppo di lavoro - sottolinea Bellucci - . Posso assicurare un impegno personale da parte mia e posso parlare anche a nome del governo affinché le proposte che emergeranno da questo lavoro possano effettivamente concretizzarsi nelle Politiche sociali del nostro Paese".

Il "governo ha messo al centro della sua attenzione la riforma in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie - conclude Bellucci - Un lavoro importante perché è una riforma epocale che mette al centro la cultura della partecipazione. Le leggi sono lo strumento attraverso il quale noi possiamo davvero cambiare la vita delle persone, migliorandola. Un lavoro che richiede un impegno costante e continuativo di chiamata a raccolta di tutti, delle persone con disabilità e delle famiglie".