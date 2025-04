Roma, 2 apr. (Adnkronos Salute) - Le cure sono efficaci solo quando vengono rispettate le prescrizioni del medico: questo il razionale alla base dell’impegno del Gruppo Servier in Italia che, anche quest’anno, è in prima linea per contribuire a sensibilizzare sull’importanza di seguire correttamente le cure nelle malattie cardiovascolari, una scelta importante verso la propria salute e il proprio futuro. È questo l’obiettivo di "Prendi a cuore la tua salute", una campagna sociale di Fondazione Pubblicità Progresso in collaborazione con Servier che affronta il tema dell’aderenza terapeutica nelle malattie croniche cardiometaboliche, che rappresentano uno dei più importanti problemi di salute pubblica a livello globale: ogni anno nel mondo si sfiorano i 19 milioni di decessi e in Italia ictus, infarto e altre malattie del cuore causano la morte di oltre 240mila persone. Tenere sotto controllo i principali fattori di rischio cardiovascolare – ipertensione, ipercolesterolemia, diabete – richiede un impegno costante da parte dei pazienti nel seguire correttamente uno stile di vita sano e le indicazioni del medico: in Italia solo il 50% dei pazienti con malattie cardiovascolari, però, aderisce correttamente alle cure tanto che la scarsa aderenza terapeutica è considerata alla stregua di un fattore di rischio cardiovascolare occulto.

"La campagna sul rispetto delle terapie prescritte dal medico rappresenta un tema cruciale di responsabilità sociale. Come Fondazione, siamo profondamente impegnati nel promuovere una comunicazione che non solo informi, ma ispiri un cambiamento reale nei comportamenti - dichiara Andrea Farinet, presidente Fondazione Pubblicità Progresso - L'aderenza terapeutica non è solo una questione di seguire le prescrizioni mediche: è un impegno consapevole verso la propria salute e qualità di vita. Attraverso questa iniziativa, vogliamo sensibilizzare pazienti, caregiver e professionisti sanitari sull'importanza di collaborare attivamente per prevenire complicanze gravi e migliorare la vita delle persone. È una sfida che richiede il contributo di tutti gli attori coinvolti, perché solo insieme possiamo contribuire al benessere individuale e sociale".

Il cuore della campagna è uno spot Tv che dal 27 marzo, in occasione della Giornata mondiale dell’aderenza, e per le prossime settimane sarà trasmesso dalle principali emittenti televisive nazionali: Rai, Tv San Marino, W.B. Discovery, Sky e Mediaset. Obiettivo dello spot è sensibilizzare e motivare pazienti e caregiver ad essere più aderenti alle cure e nello stesso tempo sottolineare il ruolo cruciale di medici e farmacisti nel motivare ed educare i pazienti. Attraverso una voce narrante viene celebrata la forza interiore, la forza di volontà che guida ciascuno di noi verso le azioni quotidiane, che ci consentono di vivere al meglio. La vita è fatta di scelte e quelle che davvero contano parlano di amore verso sé stessi, consapevolezza e responsabilità. Seguire correttamente le terapie è un gesto d’amore verso la propria salute e il proprio futuro.

La scarsa aderenza alle cure si traduce in un danno non solo per la salute del singolo paziente ma anche per la società e il Ssn - riporta una nota - chiamati ad assorbire i costi diretti e indiretti generati dagli interventi sanitari e previdenziali necessari per gestire eventi maggiori e disabilità correlate alle malattie cardiovascolari. In Europa, aiutare i pazienti ad assumere correttamente le terapie prescritte permetterebbe di salvare la vita di circa 200.000 pazienti e di ridurre significativamente l’impatto economico, riducendo le spese sanitarie di circa 125 miliardi di euro l’anno.

"Siamo onorati di essere al fianco di Fondazione Pubblicità Progresso, che da 50 anni in Italia è sinonimo di comunicazione sociale promuovendo progetti informativo-educativi rivolti all’opinione pubblica su temi inerenti il senso civico, la cultura e la salute – afferma Gilles Renacco, presidente Gruppo Servier in Italia – Un plauso va alla nuova campagna di Pubblicità Progresso, ‘Prendi a cuore la tua salute’, creata nell’ottica di diffondere consapevolezza sul ruolo di comportamenti virtuosi, come l’aderenza alle terapie, per il bene del singolo paziente, dell’intera collettività e del Ssn: un’iniziativa di grande valore sociale considerando l’attuale trend di invecchiamento della popolazione".

"Prendi a cuore la tua salute: Aderire alle terapie salva la vita" è stata realizzata con l’endorsement di: Associazioni regionali cardiologi ambulatoriali (Arca), Conacuore, Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg), Fondazione italiana per il cuore (Fipc), Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi), Società italiana di cardiologia (Sic), Società italiana dell'ipertensione arteriosa (Siia), Società italiana dei medici di medicina generale e delle cure primarie (Simg), Società italiana per la prevenzione cardiovascolare (Siprec). Per maggiori info: https://alcuoredelladerenza.it/prendi-a-cuore-la-tua-salute/