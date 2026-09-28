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Roma, 28 set. (Adnkronos) - Accorciare la filiera del mercato energetico, accompagnare le imprese turistiche verso una maggiore autonomia e sviluppare nuovi servizi per il territorio. Sono gli obiettivi della partnership tra Magis Smart, società del Gruppo Magis e Federalberghi Garda Veneto, che da 50 anni rappresenta in maniera unitaria il comparto turistico-alberghiero della sponda veneta del Lago di Garda. La collaborazione, ufficializzata oggi 28 settembre nella sede veronese di Magis, prende forma attraverso la sottoscrizione di due accordi quadro rivolti rispettivamente alle imprese turistiche associate e alle pubbliche amministrazioni del Garda Veneto, dell’entroterra e del Monte Baldo, con l'obiettivo di mettere a disposizione del territorio le competenze e i servizi sviluppati da Magis nei settori dell'energia, dell'efficientamento energetico, della mobilità elettrica e delle infrastrutture intelligenti.

Il primo ambito della partnership riguarda le imprese turistiche, un comparto articolato che comprende locazioni turistiche, strutture ricettive di diverse dimensioni, hotel cinque stelle lusso e realtà della ristorazione stellata. Sul fronte energetico, l'accordo prevede soluzioni dedicate alla contrattualistica per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, alle quali si affiancano le competenze di Magis nel campo dell'efficientamento energetico, settore nel quale la società sta investendo anche attraverso la realizzazione di nuovi parchi fotovoltaici. L'obiettivo è accompagnare le imprese verso una maggiore autonomia energetica, migliorare l'efficienza delle strutture e ridurre l'esposizione alle oscillazioni dei prezzi di mercato. L'accordo prevede inoltre che Magis Smart effettui studi di fattibilità tecnico-economica, individuando gli interventi da realizzare e i relativi costi, mentre Federalberghi Garda Veneto contribuirà a individuare le imprese associate potenzialmente interessate alle progettualità.

Un ulteriore ambito della collaborazione riguarda la mobilità elettrica, con soluzioni rivolte alle strutture ricettive e al territorio. La partnership assume una dimensione più ampia attraverso The Group, società interamente partecipata da Federalberghi Garda Veneto, che mette a disposizione la propria presenza capillare sul territorio, la conoscenza delle dinamiche locali e il consolidato sistema di relazioni con imprese ed enti pubblici.

Il secondo accordo quadro è dedicato alle pubbliche amministrazioni, con la possibilità di sviluppare progetti nei settori dell'illuminazione pubblica, dell'efficientamento energetico, delle telecomunicazioni, della mobilità elettrica e della sosta, oltre ad altri servizi e infrastrutture intelligenti per il territorio. Federalberghi Garda Veneto supporterà Magis Smart nei rapporti con gli enti pubblici, favorendo la conoscenza e la promozione dei servizi e delle opportunità di intervento, con particolare attenzione ai Comuni del Garda Veneto, dell'entroterra e del Monte Baldo.

"Gli accordi sottoscritti oggi - afferma Federico Testa, presidente di Magis - confermano le nostre radici territoriali e la capacità del Gruppo Magis di rispondere in modo concreto alle esigenze delle comunità e delle imprese di Verona e provincia. Lavorare al fianco di Federalberghi Garda Veneto significa portare la transizione energetica e la mobilità elettrica anche nel comparto ricettivo, uno dei motori economici strategici del territorio, generando valore sia per le pubbliche amministrazioni sia per gli operatori privati”. "Con questi accordi - aggiunge Luca Fresi, direttore Power e Smart Infrastructures di Magis - mettiamo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e degli associati di Federalberghi le competenze tecniche di Magis, dallo studio di fattibilità alla realizzazione degli interventi: l'efficientamento energetico e la mobilità elettrica diventano così volani per il territorio, attraverso progetti sostenibili e misurabili”.

“Questa partnership avvicina ulteriormente Verona e il Lago di Garda, mettendo in relazione due realtà che rappresentano un punto di riferimento per il territorio e per la sua economia - dichiara Ivan De Beni, presidente di Federalberghi Garda Veneto - Siamo particolarmente soddisfatti di accogliere Magis sul Garda e di poter offrire alle nostre imprese nuove opportunità attraverso un interlocutore così importante per il sistema veronese. È un accordo che guarda oltre le singole aziende e rafforza la collaborazione tra città, lago ed entroterra, con l’obiettivo di sviluppare servizi e progettualità a beneficio dell’intera destinazione”.

“L’obiettivo che ci siamo dati con Magis è di accorciare la filiera del mercato energetico e pertanto la doppia firma di oggi rappresenta una partnership strategica per tutto il territorio - sottolinea Mattia Boschelli, direttore generale di Federalberghi Garda Veneto - Nei prossimi anni avremo consumi elettrici crescenti, legati al caldo, alla progressiva elettrificazione dei servizi e della mobilità, e una rete che dovrà essere in grado di sostenerli. La Federalberghi Garda Veneto ha gli strumenti per affrontare questo scenario e anche per rendere le imprese meno esposte alle oscillazioni del mercato energetico e quindi programmare gli investimenti a partire dal fotovoltaico".

