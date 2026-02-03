

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Avete letto in questi giorni autorevoli voci che hanno sollevato, anche nel contrasto alle mafie, l’importanza di salvaguardare, di garantire in pieno l’indipendenza e l’autonomia della magistratura. E al contempo non dimenticare che il contrasto alle mafie passa anche da un grande lavoro sociale e culturale". Lo ha detto Elly Schlein al convegno sui 50 anni della relazione di minoranza in Antimafia firmata da Pio Latorre e da Cesare Terranova.

