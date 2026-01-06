

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Sono trascorsi quarantasei anni dal sacrificio di Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980. La forza del suo esempio, il coraggio delle sue idee e il suo amore per il bene comune rimangono un punto di riferimento per ogni cittadino e per chi sceglie di mettersi al servizio delle Istituzioni". Lo dichiara la premier Giorgia Meloni.

