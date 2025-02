Palermo, 12 feb. (Adnkronos) - Sono iniziati davanti all gup del Tribunale di Palermo gli interrogatori degli oltre 180 arrestati ieri mattina dai Carabinieri di Palermo nel maxiblitz coordinati dalla Dda.

Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso, tentato omicidio, estorsioni aggravate, associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, favoreggiamento personale, reati in materia di armi, contro il patrimonio e contro la persona, esercizio abusivo del gioco d'azzardo. Quattro i mandamenti cittadini smantellati: Porta Nuova, Pagliarelli, Tommaso Natale-San Lorenzo e Santa Maria di Gesù. Ma gli arresti sono stati anche in provincia tra Bagheria, Carini, Cinisi e Terrasini.