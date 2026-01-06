

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - “A 46 anni dall’assassinio di Piersanti Mattarella per mano della mafia a Palermo, rendiamo omaggio al suo alto impegno istituzionale. Il suo esempio è ancora vivo, simbolo di una Sicilia che ha scelto legalità, coraggio e rinascita”. Lo scrive sui social il presidente dei senatori di Fi, Maurizio Gasparri.

