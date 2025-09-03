

Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Non dimentichiamo gli uomini e le donne che hanno dato la loro vita con coraggio per combattere la mafia: oggi è l'anniversario dell'omicidio del generale Alberto Dalla Chiesa, assassinato con la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente della scorta Domenico Russo. Un simbolo della lotta alla mafia, un uomo che ha messo lo Stato davanti a tutto". Lo afferma il deputato di Forza Italia Mauro D'Attis, vicepresidente della commissione Antimafia.

"Ricordare eventi come l'attentato di via Isidoro Carini a Palermo del 1982 -aggiunge- significa avere sempre a mente l'importanza di tenere alta la guardia contro la mafia e di irrorare il terreno della cultura della legalità per le nuove generazioni. Accanto al valore pubblico e storico di questa giornata, c'è il dolore privato dei parenti che hanno perso i loro affetti ed è per questo che un abbraccio sentito e commosso va alla collega e amica Rita Dalla Chiesa e ai suoi familiari".

