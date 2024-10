(Adnkronos) - La piattaforma dell’Ente propone pacchetti di corsi ad hoc fruibili 24 ore su 24, ovunque ci si trovi e in ogni periodo dell’anno

Roma, 28/10/2024 - La formazione continua è tra i pilastri su cui si fonda il mondo del lavoro di oggi, nonché uno dei principali strumenti per prevenire il verificarsi di errori e incidenti. Per questo la maggior parte degli ordini professionali richiede ai propri iscritti di effettuare annualmente corsi gi aggiornamento per essere preparati su procedure e normative del settore. Accade, per esempio, per i 250 mila iscritti all’albo degli ingegneri, per circa 100 mila geometri e 70 mila periti, chiamati a maturare un certo numero di crediti formativi ogni anno.

“Da ingegnere so bene quanto sia complesso conciliare la frequenza a questo tipo di corsi con giornate lavorative piene di impegni anche in zone e situazioni diverse” spiega Domenico Madeo, titolare di 360 Forma, agenzia per il lavoro ed ente di formazione professionale accreditato presso la Regione Lazio, la Regione Calabria e il Ministero del Lavoro, che proprio per questo ha deciso di proporre pacchetti di formazione ad hoc per ingegneri, periti e geometri: “Ogni professionista ha dodici mesi di tempo nel corso dei quali può seguire in modo illimitato tutti i corsi online relativi al proprio ambito d’interesse presenti sulla piattaforma, che ogni mese si arricchisce di percorsi nuovi”.

I pacchetti rispondono perfettamente alle esigenze dei professionisti, che possono seguire i corsi in qualsiasi momento e in qualunque luogo si trovino. L’unico vincolo è avere a disposizione un dispositivo e una connessione internet. Tutti i contenuti, infatti, sono caricati sulla piattaforma per l’e-learning di proprietà di 360 Forma, a cui è possibile connettersi 24 ore su 24 e sette giorni su sette. Il tutto a costi molto inferiori rispetto a quelli dei competitor. “Proponiamo contenuti di alta qualità a prezzi convenienti grazie agli investimenti dedicati negli anni alla nostra piattaforma, che può ospitare fino a 10 mila connessioni in contemporanea” aggiunge Madeo, sottolineando ancora la chiara volontà “di andare incontro ai tanti professionisti alle prese con la necessità di concludere il proprio aggiornamento professionale entro il 31 dicembre per ricevere da noi in modo automatico i crediti formativi professionali (CFP)”.

Contatti:https://www.360forma.com/