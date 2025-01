Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Con il senatore Franco Castiello perdiamo un collega stimato e rispettato, una persona leale che amava profondamente la sua terra. Franco Castiello ha avuto una vita professionale ricca e varia, la cui azione è stata contraddistinta da una forte passione civile, passione che è stata elemento distintivo anche della sua attività senatoriale. Era un amico e un compagno di battaglie parlamentari da cui emergeva la grande competenza e l’attenzione per la sua terra, il Cilento. Una attenzione al territorio che ha avuto come logica conseguenza la sua tenace battaglia contro l’autonomia differenziata che riteneva profondamente sbagliata. Il gruppo dei senatori Pd si stringe ai familiari del senatore Castiello e a quanti lo hanno conosciuto e stimato". Così il senatore del Pd Francesco Verducci intervenendo nell’aula di Palazzo Madama per commemorare la scomparsa del senatore Franco Castiello.