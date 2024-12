Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Per Conte io non sarò espulso? "Ma se mi ha già cancellato... Quando ci sarà un contenzioso davanti a un tribunale per invalidare questa Costituente, secondo voto non serve a nulla Grillo ha detto chiaramente che Conte ha violato i principi costitutivi dei 5S". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Le è piaciuto il video pubblicato ieri da Beppe Grillo? "Si – ha detto Toninelli - finalmente un po’ di autoironia, con Conte il M5S si prende troppo sul serio".