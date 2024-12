Roma, 4 dic. (Adnkronos) - “Lancio un appello, pagherei, prenderei i popcorn, prenderei la prima fila ma anche l'ultima per vedere un bello streaming Conte–Grillo per capire come è finito il Movimento stelle, farebbe un sacco di accessi. A me hanno insultato tutti e due, posso permettermi di fare questa proposta perchè come mi ha odiato Conte, come mi ha odiato Grillo penso nessun altro. Rientrate in quel blog". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'Agorà', su Raitre.

"Cercheremmo di capire -ha aggiunto l'ex premier- se le idee del Movimento 5 stelle sono ancora vere o no. Loro parlavano di onestà, oggi la battaglia per l'onestà è una battaglia per la legalità o è una battaglia per il giustizialismo? Questo è un tema molto importante, perchè poi quando alcuni grillini sono finiti in alcuni processi, i grillini sono stati garantisti con i loro colleghi e giustizialisti con gli avversari".