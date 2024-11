Roma, 22 nov (Adnkronos) - "Oggi, a distanza di 20 anni da quando io ho iniziato, questo è il momento della più alta partecipazione e della capacità della base di decidere quello che il Movimento deve essere. Non ho mai visto un percorso così aperto, inclusivo, senza guida dall'alto". Lo dice Stefano Patuanelli in un video su Facebook a proposito di Nova, la fase finale della costituente M5s.

"Oggi è il momento del voto, la prima cosa che mi viene da dire è partecipate. Sento tanti parlare di origini, il M5s è nato con il principio del Quorum zero. Oggi invitare al non voto lo ritengo in contrasto con uno dei principi fondativi del Movimento 5 stelle", spiega il capogruppo in Senato del Movimento.

"Questo è un passaggio fondamentale e epocale per la nostra forza politica. Mi sarebbe piaciuto vedere tutta insieme una squadra nella stessa direzione per il rilancio -sottolinea Patuanelli-. Poi ognuno può dare e avere la propria opinione o può pensare che la regola dei due mandati sia intoccabile o che invece abbia bisogno di essere rivisitata, come se il simbolo abbia bisogno di un restyling o addirittura il nome. Ma penso non ci possa essere nessuno che possa dire che non si deve parlare di un tema o dell'altro o che possa invitare a non partecipare a un momento rifondativo del M5s".