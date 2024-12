Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Il simbolo? "Meglio finisca in una teca...". Beppe Grillo tira dritto e dopo essere tornato a dire la sua -con un video ad effetto, sullo stile del Movimento della prima ora- attende le votazioni del prossimo weekend. Chi lo ha sentito in queste ore, riferiscono i beninformati all'Adnkronos, lo descrive 'tonico', deciso a far valere le proprie ragioni. Ma anche indispettito, perché la sue richieste su una società terza di certificazione del voto sulla piattaforma Skyvote sarebbero rimaste inevase. A questo punto, per il fondatore del Movimento, non resta che attendere il responso della Rete. Solo allora Grillo deciderà il da farsi. Ma se Conte dovesse spuntarla di nuovo, "finirà a carte bollate - spiega chi gli è vicino - perché di certo non lascerà il simbolo a chi non rappresenta più il Movimento, per lui meglio finisca in una teca...". Se, al contrario, dovesse spuntarla lui -ovvero niente quorum- "a quel punto deciderà il da farsi, ma è chiaro che dovrà essere Conte a lasciare...", dicono le stesse fonti.