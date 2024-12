Roma, 8 dic.(Adnkronos) - “Quando vuole lezioni di preferenze da me che ne ho prese centinaia di migliaia in elezioni comunali, nazionali ed europee spiegherò a Pirro che cosa sono la politica e la democrazia. I grillini stanno prendendo per i fondelli i gonzi che li hanno seguiti. Hanno inventato un simil congresso solo per darsi altri mandati elettorali in più. Io pratico la democrazia da tempo e sono stato eletto in collegi uninominali, con preferenze e in qualsiasi modo con ogni legge elettorale. Quando il Pirro e altre nullità avranno preso un centesimo dei voti di preferenza che io ho preso potranno parlare. Per ora taccia e si vergogni. Il movimento grillino ha rappresentato una parentesi oscura nella democrazia italiana, una pagina finalmente superata. Inseguono stipendi, da macchiette fallite e affamate, otterranno il nulla”. Lo dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri.