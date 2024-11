Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Io considero Beppe Grillo grande della politica come Cruijff nello sport. Solo che lui vuole il posto fisso in squadra perché il pallone, all’epoca, lo aveva portato lui. Ma negli anni noi glielo abbiamo ampiamente ripagato, con Cingolani e Draghi". A dirlo è il senatore M5S Ettore Licheri, ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

Che fine farà il contratto di collaborazione del comico genovese col M5S? "Credo che col contratto di Grillo si andrà a scadenza naturale. Se dovessi fare una scommessa, non punterei sul rinnovamento dello stesso". Quindi che fine farà il limite dei due mandati? "Sarà un quesito che verrà valutato dagli iscritti".