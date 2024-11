Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Questa domanda la dovrebbe rivolgere a Grillo". Così Giuseppe Conte a Cinque Minuti su Rai 1 a chi gli chiede se potrebbe esserci una scissione. Quella di Grillo, aggiunge, "è una parabola che contrasta tutto l'impegno di una vita, che ha promosso una grandissima partecipazione. Ora strozzare questa partecipazione per portare via il pallone perchè 'devo continuare a decidere tutto io', non funziona".