Roma, 13 nov. (Adnkronos) - Sul caso Scutellà, “credo che sia una battaglia non del Movimento 5 stelle, ma di tutti i cittadini democratici che hanno a cuore la legalità e la trasparenza, perché non si può fingere di ignorare che in alcune aree della Calabria il voto non sia libero e non abbia un forte condizionamento politico-mafioso”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, rispondendo alla domanda dei cronisti sul caso del seggio calabrese conteso tra Elisa Scutellà e Andrea Gentile nella conferenza stampa, convocata nella sede dei pentastellati per presentare gli emendamenti e le proposte sulla legge di bilancio.

“Noi siamo rimasti sconcertati che la Giunta per le elezioni abbia dato un’interpretazione, per quanto riguarda il doppio voto riferito alla medesima coalizione, di segno completamente diverso da quelle che erano le istruzioni date dal ministero dell’Interno al momento del voto - spiega -. Questo, per me, è motivo di forte alterazione di quello che è lo spirito democratico. Quando sono iniziate le verifiche, ci sorprende il fatto che di fronte alla certificazione della commissione di verifica è emersa una riqualificazione del 10% delle schede che erano certificate come bianche e si sono scoperte con attribuzione di candidati. Qui è successo che uno su dieci ha sbagliato, è un’anomalia così grave che secondo noi la commissione nel pieno rispetto delle valutazioni dei singoli ha il dovere democratico di aprire anche la valutazioni delle schede valide. Di che cosa abbiamo paura di fronte a un’anomalia del genere? È questo che chiediamo con forza, ci appelliamo al forte senso di responsabilità di Fornaro, non chiediamo favori, non chiediamo nulla, chiediamo che di fronte a questo caso così anomalo le forze di maggioranza e di opposizione si assumano la responsabilità di fronte a noi, al Parlamento e al Paese di fare tutte le possibili verifiche perché questa anomalia venga chiarita".

"C’è un esposto alla Procura, Scutellà ha raccolto vari elementi che confermano l’opacità del quadro, e allora stiamo chiedendo semplicemente di fare chiarezza perché il voto dei cittadini sia rispettato e ci siano tutti gli accertamenti del caso", conclude Conte.