Roma, 24 ott (Adnkronos) - "E' uno dei pochi casi in cui sono d'accordo con Conte. Grillo per un periodo ha funzionato ma ora si può usare al contrario, a seconda di quello che dice si fa il contrario. Può essere utile in questo senso". Lo ha detto Carlo Calenda, a L'aria che tira, a proposito del contratto di consulenza di Grillo con il M5s.