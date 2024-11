Roma, 24 nov (Adnkronos) - "Sono stati due giorni di partecipazione e confronto con al centro i nostri iscritti. Una comunità che ha deciso la traiettoria del suo futuro. Ma questo confronto deve rappresentare una tappa: da domani dobbiamo rimboccarci le maniche tutti insieme per ridare al Movimento 5 stelle quell’identità forte fondamentale per tornare protagonisti". Lo scrive su Facebook la deputata e vicepresidente del M5S Chiara Appendino.

"Ci siamo parlati, ci siamo confrontati e abbiamo ascoltato tanti interventi stimolanti, come quello di Sahra Wagenknecht, che ci devono far riflettere su come tornare a parlare a chi non crede più nello Stato e si sente ai margini. E questa è una questione cruciale per il futuro del nostro Movimento e del Paese. Parliamo a chi non riesce a curarsi, ai giovani che non vengono coinvolti, a chi si spacca la schiena e non arriva a fine mese", prosegue.

"Servono battaglie per la sanità pubblica, per il diritto di voto ai sedicenni, per ridurre le diseguaglianze come il salario minimo, il sostegno ai lavoratori in cassa integrazione e la pdl Olivetti per alzare gli stipendi. Ripartire da qui è vitale, tornare a dare voce e risposte a chi è escluso è la nostra missione", scrive ancora Appendino.

(Adnkronos) - "Oggi la nostra comunità ha deciso un posizionamento chiaro: siamo progressisti indipendenti e non possiamo accettare di essere subalterni ad altri. Giusto così. Ci tengo poi a ringraziare Beppe Grillo per quello che ha rappresentato per il Movimento 5 Stelle e per me. Anzi, per tutti noi. Le differenze politiche non possono cancellare la nostra storia. Si chiude una fase, se ne apre un'altra con una certezza: non saremo mai come gli altri partiti. Tiriamo fuori il nostro orgoglio! Viva la comunità del MoVimento 5 Stelle!”, conclude.