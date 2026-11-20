

(Adnkronos) - È morta la moglie di Paolo Condò, Elena Buccianti, a 53 anni. "Permettetemi di mandare un grandissimo abbraccio a Paolo Condò, perchè è venuta a mancare improvvisamente la moglie Elena, la madre dei loro figli Andrea e Matteo. Elena aveva 53 anni era una persona solare, divertente, ospitale, amica di molti di noi di Sky", le parole di Eleonora Cottarelli, giornalista e conduttrice di Sky Sport, che in diretta ieri sera ha annunciato la triste notizia e mostrato vicinanza al collega da parte di tutta la squadra della rete. "Una immensa tragedia che ci ha lasciati senza parole", ha aggiunto la conduttrice.

La donna è venuta a mancare improvvisamente nella notte tra mercoledì e giovedì 19 novembre e lascia il noto opinionista esperto di sport e i loro figli, Andrea e Matteo, nati nel 2002 e nel 2005. Al cordoglio della Cottarelli si è aggiunta l'Hellas Verona che ha pubblicato un messaggio sul sito ufficiale della società. "L’Hellas Verona FC si stringe con grande affetto attorno all’amico Paolo Condò, giornalista di straordinario spessore e firma indimenticabile del racconto del nostro Scudetto, per la scomparsa della moglie Elena. In questo momento di profondo dolore, a Paolo, ai figli Andrea e Matteo e a tutti i loro cari vogliamo far sentire forte l’abbraccio e la vicinanza dell’intera famiglia gialloblù. A ognuno di loro vanno le nostre più sentite condoglianze", si legge nella nota del club scaligero.

Nel necrologio pubblicato nella sezione dedicata del Corriere c'è il saluto commosso di Paolo Condò e dei suoi figli. "Amore mio siamo stati baciati da una felicità così piena, noi due e noi quattro, che ne eravamo quasi imbarazzati. Grazie, tutto ciò che verrà sarà dedicato a te", sono le parole aggiunte nell'annuncio della morte. "Paolo, Andrea e Matteo Condò annunciano devastati la scomparsa di Elena Buccianti Condò, moglie adorata e madre dolcissima. È stato meraviglioso, è stato troppo breve".

