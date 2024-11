PARIGI, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ -- L'UNESCO e l'Associazione Relais & Châteaux annunciano la firma di un accordo di collaborazione per la realizzazione di progetti comuni, volti a contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità attraverso il savoir-faire e le tradizioni culinarie e di ospitalità del mondo.

"La collaborazione con l'UNESCO è stata una scelta naturale per la nostra Associazione: il nostro obiettivo è accompagnare il cambiamento, e continuare a ripensare i modelli operativi delle nostre dimore per coniugare il viaggio, fonte di arricchimento personale, e gli obiettivi ambientali, sociali e societari", spiega Laurent Gardinier, Presidente di Relais & Châteaux.

"Mai nel corso della storia la natura ha visto un declino così drammatico come quello attuale. Degli 8 milioni di specie identificate fino a oggi, un milione è a rischio di estinzione. L'UNESCO e l'Associazione Relais & Châteaux lanciano un appello per cambiare le prospettive e le pratiche alimentari e per ristabilire un equilibrio tra gli esseri umani e l'ambiente", dichiara Audrey Azoulay, Direttrice Generale dell'UNESCO.

La collaborazione si concentra su due ambiti principali.

Innanzitutto, l'UNESCO sostiene i nuovi impegni di Relais & Châteaux, "In armonia con il pianeta: 12 impegni per la sostenibilità", al servizio di tre grandi obiettivi:

- preservare le tradizioni culinarie e di ospitalità del mondo,

- contribuire alla protezione e allo sviluppo della biodiversità,

- adottare azioni quotidiane per un mondo più umano.

Dedicandosi con passione alla cucina e all'ospitalità, le 580 dimore associate a Relais & Châteaux, presenti in 65 paesi, sono immerse nell'infinita ricchezza e diversità della natura ed entrano quotidianamente in contatto con persone di origini differenti. In questo contesto è nata la collaborazione tra l'UNESCO e l'Associazione, i cui impegni sottolineano l'importanza del legame tra alimentazione, salute e ambiente.

In secondo luogo, verranno avviati progetti pilota da parte degli associati Relais & Châteaux e dei siti UNESCO. È prevista l'implementazione di una carta di impegni basata sui principi e le linee guida dell'UNESCO per fornire un quadro di riferimento per i progetti futuri, in particolare quelli dedicati alle riserve di biosfera del Programma "L'uomo e la biosfera" (MAB) e i siti dichiarati Patrimonio dell'umanità. I progetti, che saranno portati avanti dagli associati Relais & Châteaux, avranno l'obiettivo di valorizzare i siti UNESCO e il savoir-faire tradizionale dei luoghi, contribuendo alla conservazione e all'uso sostenibili della biodiversità, nel rispetto delle culture locali e della preservazione del patrimonio naturale e culturale.

I primi progetti pilota verranno avviati già nel 2025 da alcuni associati Relais & Châteaux situati nei pressi di siti UNESCO.

La collaborazione tra Relais & Châteaux e l'UNESCO è stata fortemente voluta da Mauro Colagreco, Vicepresidente Chef di Relais & Châteaux e Chef-proprietario del Mirazur, ristorante di Mentone con 3 stelle Michelin. Nominato nel novembre 2022 Ambasciatore di buona volontà per la biodiversità dall'UNESCO, per il suo impegno e il suo coinvolgimento nella trasmissione delle conoscenze, lo chef Colagreco da allora lavora per sostenere il Programma "L'uomo e la biosfera" (MAB) e per promuovere l'interesse e il sostegno del grande pubblico per le questioni ambientali. La collaborazione tra le due istituzioni permetterà di estendere l'iniziativa a tutte le 580 dimore associate a Relais & Châteaux.

"Negli ultimi due anni ho collaborato con l'UNESCO per la difesa della biodiversità e per mobilitare il maggior numero possibile di persone per proteggere i nostri ecosistemi. Per me la gastronomia è un potente vettore di cambiamento, ed è necessario ripensare radicalmente il modo in cui gestiamo i sistemi alimentari. Mi sono presto reso conto che, se vogliamo proteggere il nostro pianeta e le specie che lo abitano, è necessario moltiplicare il numero di persone impegnate nella difesa della biodiversità in tutto il mondo. L'Associazione Relais & Châteaux può contare su 580 dimore con un totale di 800 ristoranti, mi è stato chiaro fin da subito che avrei dovuto coinvolgerla in questa iniziativa", spiega Mauro Colagreco, Vicepresidente Chef di Relais & Châteaux.

Il Programma "L'uomo e la biosfera" dell'UNESCO è un programma scientifico intergovernativo che mira a stabilire una base scientifica per migliorare il rapporto tra gli esseri umani e l'ambiente. Unisce la conservazione, lo sviluppo locale, la preservazione del patrimonio culturale e la protezione di conoscenze e tradizioni delle popolazioni locali e autoctone. Con 759 riserve della biosfera presenti in 136 paesi, l'UNESCO protegge quasi 8 milioni di km² di aree naturali, che equivale alla superficie dell'Australia, e sostiene le comunità che ne beneficiano. Circa la metà degli associati Relais & Châteaux si trova a una distanza di due ore o meno da una Riserva della Biosfera dell'UNESCO.

Fondata nel 1954, Relais & Châteaux è un'associazione di 580 hotel e ristoranti unici in tutto il mondo, che appartengono e sono gestiti da imprenditori indipendenti - nella maggior parte dei casi, famiglie - uniti dalla passione per il proprio mestiere e dal desiderio di instaurare con gli ospiti un legame autentico.

With 194 Member States, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization contributes to peace and security by leading multilateral cooperation on education, science, culture, communication and information. Headquartered in Paris, UNESCO has offices in 54 countries and employs over 2300 people. UNESCO oversees more than 2000 World Heritage sites, Biosphere Reserves and Global Geoparks; networks of Creative, Learning, Inclusive and Sustainable Cities; and over 13 000 associated schools, university chairs, training and research institutions. Its Director-General is Audrey Azoulay.

"Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed" – UNESCO Constitution, 1945.

