

Udine, 2 nov. (Adnkronos) - L'Udinese ha deciso di cambiare guida tecnica. Fatale la pesante sconfitta 5-2 con la Roma e un inizio di campionato molto negativo con solo 5 punti in dieci partite di Serie A. Il club bianconero ha comunicato "di aver sollevato Kosta Runjaic dalla guida tecnica della prima squadra. Le strade del tecnico e dei bianconeri si separano dopo oltre due anni puntellati da obiettivi importanti raggiunti. Il club ringrazia sentitamente Kosta e i suoi collaboratori Małecki e Trukan e augura loro le migliori fortune professionali", rende noto l'Udinese.

Al posto del tedesco Runjaic è stato nominato Paolo Zanetti. Il tecnico vicentino tornae in panchina nove mesi dopo essere stato esonerato dal Verona. L'Udinese ha annunciato ufficialmente "di aver affidato a Paolo Zanetti la guida tecnica della prima squadra. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Il nuovo allenatore dirigerà domani pomeriggio la prima seduta di allenamento. La conferenza stampa di presentazione si terrà mercoledì alle ore 15.00. A mister Zanetti e a tutto il suo gruppo di lavoro va il caloroso benvenuto da parte dell'intero club. Benvenuto a Udine, mister!", scrive il club friulano.

