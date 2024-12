- Milano, 27.12.2024 – Capita a molti di noi di sentirsi bloccati in una vita che non solo non ci rappresenta, ma che sembra anche senza via d’uscita. Eppure ci sono persone che, grazie alla forza dei propri sogni, sono riuscite a rompere i legami con un passato difficile, costruendo un futuro fatto di successo personale e professionale.

Per tutti coloro che desiderano riscoprire il proprio valore ma non sanno ancora come fare, esce oggi il libro di Lucia Lin “LA RESILIENZA DEL CUORE. Il Viaggio Di Una Donna Tra Culture, Sfide E Traguardi”(Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori la propria storia personale, fatta di difficoltà, sogni, ambizioni e un incredibile desiderio di rivalsa.

“Il mio libro parla di sogni, che sono l’essenza della vita, e di quanto importante sia avere fiducia in te stesso: se cadi, ti rialzi, se cadi un’altra volta devi rialzarti un’altra volta. Quando poi è il tuo intuito a guidarti, diventa tutto più emozionante” afferma Lucia Lin, autrice del libro. “Inutile dire che, in questo manuale, ho messo tutta la mia energia e la mia passione”.

Il mantra dell’autrice, che trapela tra le pagine di questo libro, è: “Fai, inizia tu in prima persona, devi crederci”. Questo perché, come dimostra la storia di Lucia Lin, cambiare vita è possibile se l’obiettivo è migliorare la propria situazione attuale, puntando alla versione migliore di sé stessi.

“Rivivere tutti i momenti difficili che hanno caratterizzato la sua vita personale non è stato facile per l’autrice. Eppure ha saputo farlo, in maniera estremamente semplice e pura, attraverso le pagine di questo manoscritto” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’insegnamento che qualsiasi lettore riceve leggendo la sua storia personale è principalmente uno: a prescindere dalla propria situazione di partenza, chiunque può diventare artefice del proprio destino. L’importante è, come spiega la stessa Lucia Lin, credere nella forza dei propri sogni”.

“Sin da subito mi ha colpito l’estrema professionalità di Giacomo Bruno, la sua cura nei dettagli e la sua incredibile capacità di valorizzare le storie dei propri autori” conclude l’autrice. “Lo Staff Bruno Editore mi ha seguito con professionalità, nel corso di tutta la pubblicazione, aiutandomi a dare alla luce questo progetto editoriale che sono certa sarà di grande ispirazione per tanti”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/411EHEg



Lucia Lin nasce in Cina a Pingyang, in provincia ZeJiang, il 16 maggio del 1990. Partita da origini umili, è arrivata in Italia con il desiderio di nutrire il suo interesse verso la crescita personale, spinta dalla sua sempre attiva curiosità. Diplomata in Hair Styling in un’accademia professionale, ha aperto il suo salone “Desideri Hair Style” ad appena 30 anni e continua ad alimentare i suoi sogni con formazione costante e fiducia in sé stessa e negli altri. Questo le ha sempre dato la motivazione necessaria per continuare a migliorarsi e avere speranza verso il proprio futuro. Sito web: www.lucialintrieste.com





Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it