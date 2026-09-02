

Roma, 2 set. - (Adnkronos) - Il gruppo Lottomatica e la spagnola Cirsa annunciano che nella riunione di ieri i rispettivi Consigli di Amministrazione hanno raggiunto un accordo sulla struttura ed i principali termini di una possibile fusione interamente basata su scambio azionario come definiti nell’accordo di fusione vincolante stipulato tra Lottomatica, Cirsa e l’azionista di maggioranza di quest'ultima,Lhmc Midco, società controllata da fondi gestiti da Blackstone. L'intesa prevede l'incorporazione in Lottomatica della società spagnola che "cesserà di esistere come entità giuridica distinta, senza dar luogo ad alcuna procedura di liquidazione". Gli azionisti di Cirsa riceveranno azioni di nuova emissione di Lottomatica in cambio dei titoli detenuti nella socieàt spagnola.

L'accordo - si sottolinea in una nota - "darà vita a un operatore leader a livello globale nel settore delle scommesse sportive e del gaming, con posizioni di leadership in Italia e in Spagna e una presenza di rilievo in altri mercati in forte crescita". La nuova società punta a essere - si spiega - il secondo operatore quotato in borsa a livello globale nel settore del gaming e delle scommesse sportive, con un Adjusted EBITDA pro forma di circa 2 miliardi di euro. Dall'operazione sono attese sinergie significative stimate entro tre anni in circa 115 milioni annui per risparmi sui costi operativi e sugli oneri finanziari.

Sul fronte finanziario e della remunerazione si stima una crescita complessiva e distribuzioni agli azionisti in linea rispetto allo scenario standalone di Lottomatica, con una remunerazione per gli azionisti fino a 4 miliardi nei tre anni successivi al perfezionamento dell’operazione, che sarà proposta da parte del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica all’approvazione annuale dell’Assemblea degli Azionisti di Lottomatica, oltre a un flottante pro forma più ampio e ad una maggiore liquidità del titolo.

