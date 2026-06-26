

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha acquistato la Reggina. A dare l'annuncio - sui social - è stato il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, ufficializzando il cambio ai vertici del club di Serie D. "Habemus Rhegium. Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l'ambizione che la sua storia merita", si legge nel post, accompagnato da una foto accanto a Lotito e al presidente uscente della squadra calabrese, Nino Ballarino.

