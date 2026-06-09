

Bologna, 9 giu. (Adnkronos) - “In questa tre giorni, dal 24 al 26 giugno, l’Italia e Bologna diventeranno capitale dell’innovazione: sarà un’edizione record, con oltre 800 espositori da tutto il mondo”.

Ad affermarlo è Cosmano Lombardo, founder e ceo di Search On Media Group, a margine della conferenza di presentazione del We Make Future 2026. L’evento – tra i più importanti a livello internazionale sul tema dell’innovazione tecnologica e digitale – porterà a BolognaFiere il meglio del settore, rappresentando un’occasione per sviluppare soluzioni, attivare relazioni e costruire nuove opportunità di business.

Come evidenzia Lombardo, ideatore della manifestazione, quest’anno ci saranno “venti padiglioni internazionali, con delegazioni di imprese e startup da tutto il mondo, e anche investitori da cinquanta Paesi”. Novità di quest’edizione saranno “'gli eventi diffusi in città'. “Il 23 sera - dice Lombardo - saremo al Tecnopolo e il 24 sera a Palazzo Re Enzo: è l’innovazione che permea la città per consentire a tutti di formarsi, informarsi e sviluppare del business”. "Questa tre giorni - conclude il ceo di Search On Media Group - va a concretizzare il lavoro del Wmf come piattaforma di innovazione che mette in connessione aziende, istituzioni, investitori, startup, big tech da tutto il mondo, che vedono la tecnologia alla luce dell’impatto positivo che può generare per migliorare la nostra società”.

