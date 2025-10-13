

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Ogni volta che la Lombardia cresce, cresce tutta Italia. Anche in una fase di flessione nazionale, Assolombarda dimostra che il coraggio, l’innovazione e la produttività sono la via maestra per la crescita. Le imprese lombarde fanno da traino al Paese, garantendo sviluppo e rilanciando l’economia. Forza Italia è da sempre al loro fianco: difenderle e sostenerle è la nostra missione politica e morale. Ogni misura economica deve guardare a chi crea ricchezza, occupazione e futuro". Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli, partecipando all’Assemblea generale di Assolombarda.

"È su questo terreno che si gioca la vera sfida della competitività. Il coraggio che chiede il presidente Biffi è lo stesso che Forza Italia porta nel governo, per orientare la manovra verso meno tasse, più investimenti, maggiore innovazione e valorizzazione del sistema imprenditoriale per garantire la crescita del Paese", conclude.

