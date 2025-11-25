

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - “Abbiamo sempre manifestato la nostra posizione che è quella di scegliere il candidato migliore. Rivendichiamo il peso che ha Fratelli d’Italia, che è diverso da cinque o dieci anni fa. Quindi, ci sentiamo in corsa per esprimere un candidato alla presidenza della Lombardia”. “Cercheremo di arrivare più in tempo rispetto alle candidature di questa tornata elettorale”. Così il capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia Lucio Malan, a Start su Sky TG24.

