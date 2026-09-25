

Napoli, 25 set. - (Adnkronos) - “Ai ragazzi che oggi si avvicinano a tante discipline, anche a chi ha un po’ paura di iniziare, dico: non bisogna avere paura. Ma soprattutto il messaggio che continuo a dare è che bisogna divertirsi, trovare uno sport in cui si riesca a essere se stessi”. Queste le parole di Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica di pattinaggio di velocità e Ambassador di Sport e Salute, al #BeActive MultiSport Village della Villa Comunale di Napoli, main event della Settimana Europea dello Sport. “Lo sport deve far stare in equilibrio il corpo e la mente”, ha sottolineato Lollobrigida, spiegando il valore della pratica sportiva per le nuove generazioni. “Non deve essere una forzatura, - ha aggiunto - ma ti deve far stare bene: questo è il messaggio”.

La campionessa olimpica ha raccontato anche il legame personale con lo sport e l’emozione di vedere tanti giovani partecipare all’iniziativa napoletana. “È bellissimo, perché già dalle primissime ore vedere arrivare tantissime scuole con tantissimi giovani mi riempie il cuore, ha continuato la campinessa - perché anch’io sono stata una di loro. Lo sport è stato parte della mia vita quotidiana perché gli insegnamenti che ti dà poi li porti nella vita di tutti i giorni: tra i banchi di scuola, più avanti nel percorso di studi e in quella che poi sarà tutta la vita”.

Dal villaggio allestito alla Villa Comunale, dove ragazze e ragazzi possono conoscere e sperimentare diverse discipline sportive, Lollobrigida ha rilanciato dunque un messaggio che va oltre la competizione: “avvicinarsi allo sport senza paura e trovare nella pratica sportiva un’occasione per stare bene, esprimersi e costruire strumenti utili anche nella vita quotidiana”.

