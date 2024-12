Roma, 03 dic. - (Adnkronos) - "L’evoluzione del mondo del lavoro è velocissima e affiancata dall’evoluzione tecnologica che riguarda tutti noi. L’Italia soffre l’accelerazione di questi nuovi ruoli professionali e molto spesso le norme di legge non sono al passo coi tempi e con le esigenze delle aziende": Ad affermarlo è Alessandro Sampaolesi, partner di Uniolegal, in occasione dell’Assemblea generale di Alis - Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile, presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma.

"Le aziende hanno bisogno, anche con l’aiuto delle parti sindacali, di trovare soluzioni formative in modo che le nuove leve e i lavoratori che già fanno parte dell’organico abbiano un aggiornamento continuo e adeguato capace di tener conto delle esigenze dei datori di lavoro in continua evoluzione", sottolinea.