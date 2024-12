Roma, 03 dic. - (Adnkronos) - “Ci aspettiamo un piano legato anche al Pnrr per quanto riguarda la digitalizzazione, la piattaforma logistica nazionale, sulla quale Alis sta lavorando e saremo pronti nelle prossime settimane a fare una proposta importante al governo”. Così Marcello Di Caterina, vicepresidente e direttore generale Alis, a margine dell’assemblea Alis in corso a Roma.

Il ponte sullo stretto di Messina “è un progetto necessario, ce lo siamo detti da tempo, il ministro Salvini sta investendo molto su questa infrastruttura che renderà più veloci ed efficaci i collegamenti. Noi - aggiunge - siamo particolarmente attenti e accogliamo positivamente questo progetto che dà dell’Italia l’immagine di un paese pronto a innovarsi e investire in tecnologia”.

"Parte un nuovo progetto europeo sul quale siamo molto sensibili, soprattutto su alcuni temi come l’iper tassazione dell’Ets su cui siamo molto attenti a chiedere al governo italiano di farsi sentire in Europa”, conclude.