

Milano, 4 nov.(Adnkronos) - Il futuro della logistica corre su rotaie più pulite. Gts Rail, azienda pugliese leader nel trasporto ferroviario merci, ha siglato con Unicredit Leasing. un finanziamento in leasing da 15 milioni di euro per l’acquisto di cinque locomotive elettriche di ultima generazione, destinate alle principali tratte nazionali e internazionali. Lo si legge in una nota. Questa operazione, articolata su cinque contratti nell’anno in corso, completa "l’acquisto di ben 20 locomotive targate Alstom e rappresenta uno dei più significativi investimenti privati nel settore ferroviario del Sud Italia".

Le nuove locomotive – progettate per linee elettrificate a 3 kV, con potenza di 6.000 kW e velocità fino a 140 km/h – garantiranno maggiore efficienza energetica, minori emissioni di CO₂ e riduzione dell’inquinamento acustico nelle aree attraversate, con benefici tangibili per l’ambiente e per le comunità locali. “L’iniziativa conferma il ruolo di Unicredit come motore di sviluppo sostenibile nei territori. Unicredit Leasing ha permesso a Gts Rail, grazie alla consulenza che ha garantito una migliore competitività, l'accelerazione degli investimenti in tecnologia green, con un impatto positivo sulla filiera logistica, sull’occupazione e sulla competitività del Sud. La transizione ecologica è anche un’opportunità economica e industriale per il Paese”, commenta Salvatore Saulino, amministratore delegato di Unicredit leasing.

“Dietro ogni investimento industriale c’è una visione di territorio. Questa iniziativa mostra come il Sud possa essere protagonista di un nuovo modello di sviluppo fondato su infrastrutture moderne, innovazione e occupazione qualificata. Unicredit sostiene le imprese che non solo crescono, ma creano valore diffuso: filiere più competitive, connessioni più forti e una logistica che diventa motore di attrazione per capitali e competenze” sostiene Ferdinando Natali, regional manager Sud Unicredit. “L’innovazione e la sostenibilità sono sempre stati obiettivi strategici della nostra agenda, sin dalle origini. Oggi, più di ieri, sappiamo che rappresentano la vera leva per incrementare e migliorare i servizi intermodali, che sono il nostro mercato principale”, dichiara Pasquale Todisco, ad di Gts Rail

Fondata nel 2007 dalla famiglia Muciaccia, oggi Gts Rail, società con capitali 100% privati, è tra i principali operatori privati del trasporto ferroviario, con una flotta di proprietà e un network europeo in espansione. Grazie alla partnership con Unicredit, l’azienda prosegue un percorso di investimenti ad alto valore aggiunto, in grado di generare nuova occupazione qualificata, ridurre i costi logistici per le imprese esportatrici del Sud e rafforzare il ruolo di Bari e dell’asse adriatico come hub strategico del traffico merci europeo. L’operazione testimonia l’impegno di Unicredit Leasing nel sostenere progetti capaci di coniugare sostenibilità, innovazione e crescita industriale, contribuendo alla decarbonizzazione dei trasporti e alla valorizzazione economica del territorio meridionale

