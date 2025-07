Roma, 23 lug. (Adnkronos) - "È indecente e vergognoso quanto leggiamo da notizie di stampa in merito alla auto - nomina del Governatore pugliese Michele Emiliano nel Consiglio d'indirizzo della Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, a cui spettano penetranti poteri di governo e controllo dell'istituzione, nonché tutti i poteri di nomina e revoca delle figure apicali, di approvazione dei bilanci e di redazione e modifica dello statuto e dei regolamenti". Lo fa sapere il deputato pugliese di Fratelli d'Italia, Giandonato La Salandra.

"Il Presidente della Regione è ormai al game over, non ha più una maggioranza ed è afflitto dalla guerra interna al Pd con l'enfant prodige Decaro e le tenta tutte, senza alcuna decenza, addirittura con questa ridicola farsa di nominare se stesso, ormai abituato a gestire sistemi di potere e prebende a fini elettorali. Ben venga l'intervento di Anac ma i pugliesi devono comprendere che il metodo Emiliano non ha fatto altro che produrre disastri e saccheggi e favorire se stesso fino all'ultimo".