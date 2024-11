Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Monitorare attivamente i propri consumi domestici può essere uno strumento fondamentale per accrescere la cultura energetica dei consumatori, indirizzarli verso abitudini più sostenibili e garantirsi un concreto risparmio in bolletta. Lo conferma la nuova indagine di Pulsee Luce e Gas, operatore nazionale di energia domestica che fa capo al Gruppo Axpo in Italia, realizzata in collaborazione con NielsenIQ, che ha interessato un campione rappresentativo della cittadinanza italiana (e della customer base Pulsee) per studiare modalità e strumenti con cui vengono esaminati i consumi energetici domestici, oltre alle azioni intraprese per essere più sostenibili.

L’interpretazione della bolletta mostra ancora parecchie criticità. Se a giugno 2023 meno del 50% degli intervistati aveva dichiarato di sentirsi a proprio agio nel leggere e comprendere la bolletta, lo studio più recente vede questo numero toccare solo un 56%. Percentuale che tuttavia per la client base Pulsee sfiora l’80%. Rimane ancora problematica la conoscenza dei consumi, quasi 7 italiani su 10 non li conoscono, percentuale invece più rassicurante se si considerano i clienti Pulsee, per cui oltre il 50% dichiara di conoscerli bene o perfettamente. Nonostante la scarsa consapevolezza, 9 italiani su 10 sono profondamente interessati a ridurre i propri consumi e ben il 68% degli intervistati adotta delle strategie per abbassarli.

Un monitoraggio attento è fondamentale per risparmiare consapevolmente, in un contesto in cui meno di un italiano su quattro dichiara di controllarli mensilmente o più spesso. Al contrario, tramite il monitoraggio dei consumi, il 55% degli italiani dichiara di aver accresciuto la propria consapevolezza, con il 41% che ritiene di aver ottenuto anche una diminuzione dei consumi da quando si serve di sistemi di monitoraggio forniti dal proprio operatore. La bolletta via posta elettronica rimane lo strumento di monitoraggio più gettonato (45%), seguono l’area personale nel sito web e l’app messa a disposizione dal fornitore.

Proprio per venire incontro a queste crescenti esigenze di consapevolezza, Pulsee Luce e Gas ha integrato all’interno della propria app l’Energimetro. La feature, attivabile sulle offerte di energia elettrica di Pulsee Luce e Gas associate a contatori 2G, permette infatti di avere una conoscenza trasparente, semplice e immediata dei consumi di ogni elettrodomestico di casa, in tempo reale. Per i clienti sono poi disponibili consigli su come migliorare le proprie abitudini di consumo e diminuire il proprio dispendio energetico.

D’altra parte, 7 intervistati su 10 lo ritengono uno strumento particolarmente utile. Si stima che i clienti attivi su Energimetro da gennaio 2024, abbiano migliorato le proprie abitudini riducendo i consumi del 5% in caso di abitazione con Hvac e del 10% in caso di abitazione senza Hvac e circa il 25% dei clienti ha migliorato il proprio punteggio di efficienza, con benefici tangibili in bolletta. Una maggiore consapevolezza dei propri consumi (3 clienti Pulsee su 5 dichiarano di avere una comprensione perfetta) porta ad un consumo più consapevole.