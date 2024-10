Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Come rafforzare la sanità pubblica? Togliendo soldi a quella privata sostitutiva che è stata creato in Liguria, togliendo soldi all'agenzia regionale che ha drenato molte risorse e che è servita a piazzare gli amici di Toti". Così Andrea Orlando, candidato presidente in Liguria del centrosinistra, a Porta a Porta.