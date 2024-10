Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Bisogna rompere con una stagione, quella di Toti, di cui Bucci faceva pienamente parte. Io ha fatto solo politica? Non è che se uno fa il ministro non fa niente. E poi credo di avere un sistema di relazioni e di rapporti strutturati, a livello nazionale e internazionale, fondamentali per una regione che si è isolata". Così Andrea Orlando, candidato presidente in Liguria del centrosinistra, a Porta a Porta.

"Perchè elettori di Iv dovrebbero votare me? Perchè io sono più moderato di Bucci e perchè credo non vogliano confondere i loro voti quelli di Vannacci e del sindaco di Terni che hanno fatto pesantemente campagna qui in Liguria".