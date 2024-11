Roma, 5 nov. (Adnkronos) - Secondo Appendino non sarei stato una figura innovativa come candidato in Liguria? “Sì, mi sento una figura innovativa. La cosa più sgradevole che abbia detto è che gli elettori 5S non ravvisavano differenze tra me e Bucci. La ricostruzione dell’Appendino è un po’ parziale”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato Pd Andrea Orlando, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.