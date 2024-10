Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Genova domani sarà 'caput mundi' della politica italiana con tutti i leader di centrodestra e centrosinistra in città per la chiusura nel pomeriggio della campagna elettorale delle regionali. Con Andrea Orlando saliranno sul palco Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, Enzo Maraio. Non Carlo Calenda, assente per impegni precedenti, manderà un messaggio e al suo posto interverrà Elena Bonetti.

Il maltempo però potrebbe costringere a cambiare in corso d'opera location. La manifestazione era infatti prevista a piazza Matteotti e fin qui Orlando ha sempre tenuto ad organizzare eventi soltanto all'aperto. Ma l'allerta meteo sta spingendo a prevedere un piano B e in queste ore gli organizzatori della campagna stanno vagliando opzioni al chiuso, magari un teatro, che possano contenere almeno un migliaio di persone.

Ad aprire la kermesse domani alle 17,30 sarà Benedetta Motta, 26 anni, giovane medico e specializzanda in scienze della alimentazione. Un intervento di apertura a dare il segno dell'attenzione e dell'impegno sul tema della sanità pubblica che ha caratterizzato la campagna del candidato del centrosinistra. Quindi si alterneranno i leader sul palco: Maraio, Bonetti, Bonelli e Fratoianni, Conte e Schlein. La chiusura sarà affidata ad Orlando.