Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Bucci è la fotocopia di Toti. Volete una sanità che funziona? C'è Andrea Orlando. Un'altra idea di Liguria è possibile". Così Nicola Fratoianni alla manifestazione del centrosinistra a Genova per Andrea Orlando. "Io sono orgoglioso di sostenere un candidato che con me è venuto al valico di Rafah a vedere cosa sta succedendo. E noi continuiamo a dirci antifascisti perchè se per loro è normale che giri per questa regione un tipo come Vannacci che dice di fare la X della Decima sulla scheda, noi continueremo a dirci antifascisti".