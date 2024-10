Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Fin in troppo facili i commenti di Renzi il giorno dopo. Vorrei ricordare sommessamente che la politica non si basa su somme algebriche. La politica ha a che fare con la credibilità di una proposta politica. Innanzitutto Andrea Orlando ha fatto una straordinaria campagna elettorale, e lo ringraziamo molto per questo". Così Nicola Fratoianni parlando con i cronisti davanti a Montecitorio a conclusione dell’incontro che i leader e i capigruppo di Avs hanno avuto con un delegazione della Cgil guidata dal segretario generale Landini. Primo incontro di una serie di appuntamenti con sindacati ed associazioni dedicati alla manovra del governo, e che seguiranno con la Uil, con Sbilanciamoci, Legambiente ed altri.

"Io credo che questo continuo richiamo al centro - prosegue Fratoianni - sia un po’ fuori sincrono, non perché non serva un centro, ma il punto è che anche quando c’è fa fatica ad avere risultati, e si fatichi a misurarsi con i dati di realtà e con i numeri. Forse c’è un problema in quell’area politica, e non mi pare che Renzi sia il più titolato ad immaginare di risolverlo questo problema, visto che è uno dei protagonisti della crisi di quell’area politica. Forse questo dovrebbero ricordarselo tutti".

"Certo infine - conclude Fratoianni - che ci interessa il nostro risultato, che peraltro premia gli sforzi di Avs e dei suoi candidati e militanti anche in Liguria. Certo che siamo andati bene e questo è un dato positivo, ma a noi non interessano le bandierine ma far parte di una coalizione alternativa alla destra che sia vincente, e su questo serve che ci sia una riflessione".