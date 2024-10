Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Il sistema Toti sarà cancellato dal voto popolare perchè noi dobbiamo mandare a casa un sistema di affaristi, noi dobbiamo far valere il tema dell'interesse pubblico in questa regione". Così Angelo Bonelli alla manifestazione del centrosinistra a Genova per Andrea Orlando.

"Noi non siamo contro le infrastrutture ma la più grande infrastruttura che va fatta in questo territorio è la messa in sicurezza del territorio. E l'altra è il trasporto pubblico: è inammissibile che le ferrovie si fermi per un chiodo ed è inammissibile avere un ministro come Matteo Salvini. Alcuni giorni fa la premier Meloni è venuta in aula a dirci: vi sorprenderemo, tasseremo le banche. Che ha fatto? Ha chiesto un anticipo di tasse: Meloni non ci ha sorpreso, ci ha fatto incazz...".

"Vinceremo e daremo un segnale a chi ogni giorno attacca la magistratura. Ma qui non siamo nel Medioevo e noi difenderemo i poteri dello Stato".